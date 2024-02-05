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В США призвали прислушаться к словам Путина об Украине и НАТО

Журналистка Оуэнс: Западу нужно прислушаться к словам Путина о расширении НАТО

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что Западу следует прислушаться к словам президента России Владимира Путина о расширении НАТО и Украине. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

По словам журналистки, невозможно обсуждать ситуацию в регионе, не беря во внимание расширение НАТО на Восток. Она подчеркнула, что расширение произошло после объединения Германии, вопреки обещаниям западных чиновников.

Оуэнс подчеркнула, что Путин указывал на расширение НАТО практически во всех своих выступлениях.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер называл неверными сообщения о том, что Соединенные Штаты пытаются отсрочить вступление Украины в НАТО.

Помощник президента России Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков говорил, что ситуация, которая сложилась вокруг Украины, является результатом упертости НАТО, отказавшейся от предложенной системы безопасности в Европе.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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