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Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Украина может добиться перемирия благодаря военным

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина может достичь перемирия благодаря военным

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Denis Balibouse/Reuters

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцы смогут добиться перемирия с Россией, если ведущие генералы заставят Владимира Зеленского покинуть пост главы государства. Об этом эксперт сообщил в своем YouTube-канале.

По словам Соскина, украинской стороне необходимо идти на прекращение огня и временное перемирие. Однако при президенте Зеленском это не представляется возможным. Остаются только военные, которые могут поставить Зеленскому ультиматум.

Соскин выразил мнение, что к Зеленскому обратятся четыре ведущих украинских военачальника: главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, начальник военной разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский. Украинскому президенту предложат уйти по собственному желанию под предлогом истечения срока его полномочий.

Но, по мнению Соскина, у Зеленского еще есть шанс и время уйти со своего поста без военного переворота. Для этого Зеленский должен внести изменения в конституцию страны, чтобы Верховная рада и мэры городов смогли выбрать вместо него нового главу государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась со Швейцарией о проведении саммита по украинскому кризису.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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