Президент Сальвадора Букеле заявил о своей победе и победе своей партии на выборах

Действующий президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о своей уверенной победе на прошедших в стране выборах главы государства. Возглавляемая им партия «Новые идеи» также победила на парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Букеле, он выиграл президентские выборы с результатом 85%. Кроме того, партия «Новые идеи» получила по меньшей мере 58 из 60 мест в законодательном собрании страны.

Букеле назвал эти результаты рекордом «за всю историю мировой демократии».

Верховный избирательный трибунал страны в настоящее время обрабатывает поступающие с избирательных участков данные. Результаты будут оглашены в ближайшие часы. По данным проведенных экзитполов, действующий президент страны получил 87% голосов.

Ранее сообщалось, что в Сальвадоре впервые за 30 лет пройдут выборы в условиях чрезвычайной ситуации.

Ранее приход к власти Милея назвали олицетворение победы сетевых политических структур над иерархическими.