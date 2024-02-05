Евродепутат заявил, что ЕС финансирует Киев, зная о присвоении средств Брюсселя олигархами

ЕС передает Украине очередной транш в размере €50 млрд, зная о том, что украинские олигархи могут присваивать эти деньги. Об этом заявил евродепутат Гарльд Вилимски, слова которого передает Heute.

«По решению Совета ЕС мы сейчас вкачиваем в Украину еще 50 млрд, зная, что Украина — одна из самых коррумпированных стран и что олигархи используют деньги, полученные от помощи», — сказал он.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется, что линия помощи не изменится в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Также Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений.

До этого Зеленский заявил, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

3 февраля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что вопрос увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины уже решен.

Ранее стало известно, в каком случае Зеленский не получит помощь Запада.