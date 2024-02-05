Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Евродепутат заявил, что ЕС финансирует Киев, зная о присвоении средств Брюсселя олигархами

Евродепутат Вилимски: ЕС финансирует Киев, зная о присвоении средств олигархами

close
100%
Thomas Peter/Pool/Reuters

ЕС передает Украине очередной транш в размере €50 млрд, зная о том, что украинские олигархи могут присваивать эти деньги. Об этом заявил евродепутат Гарльд Вилимски, слова которого передает Heute.

«По решению Совета ЕС мы сейчас вкачиваем в Украину еще 50 млрд, зная, что Украина — одна из самых коррумпированных стран и что олигархи используют деньги, полученные от помощи», — сказал он.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется, что линия помощи не изменится в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Также Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений.

До этого Зеленский заявил, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

3 февраля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что вопрос увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины уже решен.

Ранее стало известно, в каком случае Зеленский не получит помощь Запада.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами