Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В США заявили о намерении нанести дополнительные удары на Ближнем Востоке

Салливан: США намерены нанести новые удары на Ближнем Востоке

close
100%
Susan Walsh/AP

Американские власти не остановятся на проведенных бомбардировках Ирака и Сирии, они собираются продолжить наносить удары по объектам на территории этих стран. С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC.

Он отметил, что президент США Джо Байден приказал дать «жесткий и серьезный» ответ, который начался с ударов вечером в пятницу, 2 февраля.

«Но это не конец. Мы намерены нанести дополнительные удары», — сказал Салливан.

Помощник президента США подчеркнул, что Белый дом намерен предпринять «дополнительные действия», чтобы ясно дать понять, что США отвечают на атаки против своих сил.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. В ответ на это американские силы нанесли удары более чем по 85 целям, принадлежащим силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований.

Россия запросила на понедельник, 5 февраля, срочное заседание СБ ООН в связи с ударами США по Ираку и Сирии.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.

Все новости на тему:
Удары США по Ираку и Сирии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами