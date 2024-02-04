В США заявили о намерении нанести дополнительные удары на Ближнем Востоке

Американские власти не остановятся на проведенных бомбардировках Ирака и Сирии, они собираются продолжить наносить удары по объектам на территории этих стран. С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC.

Он отметил, что президент США Джо Байден приказал дать «жесткий и серьезный» ответ, который начался с ударов вечером в пятницу, 2 февраля.

«Но это не конец. Мы намерены нанести дополнительные удары», — сказал Салливан.

Помощник президента США подчеркнул, что Белый дом намерен предпринять «дополнительные действия», чтобы ясно дать понять, что США отвечают на атаки против своих сил.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. В ответ на это американские силы нанесли удары более чем по 85 целям, принадлежащим силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований.

Россия запросила на понедельник, 5 февраля, срочное заседание СБ ООН в связи с ударами США по Ираку и Сирии.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.