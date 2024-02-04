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В сейме Польши согласились, что Крым принадлежал России дольше, чем Украине

Вице-спикер сейма Босак согласился со словами о принадлежности Крыма России

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак согласился с утверждением президента страны Анджеем Дудой, который заявил, что Крым принадлежал России дольше, чем Украине. Слова политика передает Do Rzeczy.

3 февраля Анджей Дуда признался, что не уверен в способности украинских властей взять Крым под свой контроль. Он назвал полуостров особым местом, которое большую часть своей истории находилось в руках Москвы, отметив, что Киев вряд ли вернет его под свой контроль.

«Президент сказал правду. В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы не существуем для того, чтобы резонировать с линией украинской дипломатии», – сказал Босак.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что слова польского президента Дуды о том, что Крым исторически принадлежал РФ, являются сигналом для украинских властей о необходимости оставить жителей полуострова в покое.

Ранее путин рассказал, как принимал решения по Крыму и Донбассу.

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