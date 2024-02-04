В Совфеде рассказали о возможном будущем НАТО

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что в будущем НАТО может претерпеть любые изменения. Об этом сообщает РИА Новости.

«[Так как] мы не являемся членами этого военно-политического блока, который нам враждебен, я думаю, мы можем исходить из того, что там возможны любые изменения», — сказал Карсин.

Он добавил, что фантазия недругов России не имеет границ.

До этого газета The New York Times писала, что перспектива возвращения Дональда Трампа на пост президента США заставила немецких чиновников и их коллег по НАТО начать обсуждать способность альянса существовать без лидерства США. Журналисты называют такие неофициальные дискуссии признаком «поразительного поворота мышления», поскольку еще в прошлом году в НАТО говорили о появлении нового единства и обретении целей на фоне начала Россией военной операции на Украине.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.