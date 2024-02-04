В Кремле назвали причину, по которой ЕС представляет Россию своим врагом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выделенные Украине €50 млрд являются ощутимой суммой для Евросоюза (ЕС) на фоне кризисных явлений, поэтому Россию продолжают представлять как врага. Своим мнением он поделился в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, Евросоюзу нужно «лепить образ врага» в лице России фактурно и выпукло, чтобы оправдывать увеличение расходов.

Песков также отметил, что, с одной стороны, €50 млрд — не очень серьезная сумма для ЕС, а с другой — она все равно ощутима «на фоне тех кризисных явлений, которые проявляются в экономике стран Евросоюза».

1 февраля ЕС одобрил помощь Киеву на €50 млрд, но поставил определенные условия. Среди них — соблюдение демократических принципов и прав человека, включая меньшинства, и верховенство закона.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лидеры Евросоюза (ЕС), приняв решение о выделении €50 млрд в поддержку Украины, обрекают свои страны на все большие проблемы.

Ранее Макрон заявил, что России не следует рассчитывать на усталость в ЕС от украинского конфликта.