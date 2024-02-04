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Sabah: Запад против участия ХАМАС в мирных переговорах по Газе

Sabah: Запад против участия ХАМАС в конференции по Газе, предложенной Турцией

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Khaled Abdullah/Reuters

Страны Запада против участия радикальной группировкой ХАМАС в мирных переговорах по Газе, которую инициировала Турция. Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на источники.

«Несмотря на отсутствие явной оппозиции организации мирной конференции, Запад выступает против участия в ней ХАМАС, одной из сторон конфликта», – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об организации Международной палестино-израильской мирной конференции, в которой должны принять участие все заинтересованные игроки в регионе, будет вынесено на мировую повестку дня.

До этого американский сенатор-демократ Тим Кейн заявил, что лучшим способом для снижения напряженности между Израилем и ХАМАС является освобождение оставшихся заложников, взятых в плен в начале конфликта.

При этом министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху считает, что сделка с радикальной группировкой ХАМАС не является единственным способом спасения заложников.

Ранее ХАМАС потребовал освобождения 3 тыс. палестинских заключенных.

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