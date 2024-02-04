В Совфеде прокомментировали провал идеи о непризнании выборов в России

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что члены Европарламента (ЕП) заботятся о своем переизбрании и чувствуют тенденцию к отстаиванию странами своих национальных интересов. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Косачев, предложение поддержать идею о непризнании выборов в РФ для большинства из членов ЕП показалось малопривлекательным.

«Был бы рад ошибиться, но пока не вижу оснований для того, чтобы увидеть смену настроений в Европарламенте из-за провала попытки уже сейчас отказать в признании легитимности предстоящих в нашей стране выборов», — сказал вице-спикер Совфеда.

По его мнению, скорее всего, дело в том, что выборы в сам Европарламент состоятся менее чем через месяц после инаугурации избранного президента России. По словам Косачева, на этих выборах европейским политикам предстоит держать ответ перед своими избирателями за ухудшение социально-экономической ситуации в большинстве стран ЕС, за увод в сторону «коррумпированной Украины» огромных средств из кармана европейских налогоплательщиков и за отсутствие результатов политики изоляции и санкционного давления на Россию.

До этого стало известно, что просьбу о непризнании итогов выборов в РФ поддержали менее 10% депутатов Европарламента.

Соответствующую инициативу выдвинул депутат от Эстонии Рихо Террас. Ее поддержали 29 из 705 евродепутатов из 15 стран. Свое предложение Террас обосновывал сомнениями в легитимности выборов на территории новых регионов РФ и Крыма.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15–17 марта 2024 года. Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

В январе Косачев заявлял, что на президентские выборы в России не были приглашены наблюдатели из не признавших легитимность выборов стран.

Ранее было названо число поданных заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах в РФ.