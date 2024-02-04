ЭКОВАС оценило перенос президентских выборов в Сенегале

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) выразило беспокойство в связи с переносом выборов президента в Сенегале. Коммюнике с соответствующим содержанием опубликовано на официальном портале организации.

В сообщении отмечается, что государства — члены объединения озабочены обстоятельствами переноса даты голосования. При этом ЭКОВАС призывает сенегальские власти как можно скорее назначить новую дату выборов главы государства, говорится в заявлении.

«Мы призываем также весь политический класс Сенегала использовать в первую очередь диалог и сотрудничество для организации прозрачных, инклюзивных и заслуживающих доверия выборов», — добавили представители организации.

Кроме того, страны — члены объединения одобрили решение действующего президента Сенегала Маки Саля не участвовать в предстоящих выборах. В коммюнике подчеркивается, что ЭКОВАС приветствует приверженность главы республики до этого принятому решению.

Очередные президентские выборы в Сенегале должны были состояться 25 февраля 2024 года. Однако 3 февраля президент страны объявил о переносе даты голосования, обратив внимание на «неразбериху с кандидатами». Новая дата выборов главы государства пока не назначена, сообщил местный портал Seneweb.

Ранее власти Нигера направили ЭКОВАС официальное уведомление о выходе из организации.