В США раскритиковали Байдена за медлительность в ударах по Ближнему Востоку

Сенатор Роджер Уикер поприветствовал авиаудары США по территории Ирака и Сирии в ответ на атаку военной базы в Иордании, однако подчеркнул, что они были нанесены слишком поздно. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он написал, что администрация Байдена сделала самый минимум.

«Вместо того чтобы разбить аятолле [Али Хаменеи] нос, чего он заслуживает, мы продолжаем давать ему пощечины», — написал Уикер.

По его словам, администрация Байдена потратила почти неделю, чтобы «глупо телеграфировать о намерениях США нашим противникам, давая им время передислоцироваться и скрыться».

«Нашему главнокомандующему давно пора принять новый подход, нацеленный на фактических спонсоров терроризма в регионе», — считает Уикер.

В ночь на 3 февраля американские военнослужащие нанесли серию авиаударов по позициям проиранских группировок в приграничных районах Ирака и Сирии. В Вашингтоне назвали атаки ответом на нападение на базы США в Иордании. В администрации Джо Байдена предупредили, что продолжат наносить удары «в любое время и в любом месте по нашему выбору».

Ранее экс-посол США в НАТО объяснил, почему Вашингтон не наносит удары по Ирану.