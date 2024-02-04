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В Европе задумались о будущем НАТО без лидерства США

NYT: в НАТО обсуждают будущее без лидерства США в случае президентства Трампа

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Global Look Press

Перспектива возвращения Дональда Трампа на пост президента США заставила немецких чиновников и их коллег по НАТО начать обсуждать способность альянса существовать без лидерства США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Издание называет такие неофициальные дискуссии признаком «поразительного поворота мышления», поскольку еще в прошлом году в НАТО говорили о появлении нового единства и обретении целей на фоне начала Россией военной операции на Украине.

Как пишет NYT, немецкие чиновники обсуждают появление «нового, сложного и тревожного мира», который приведет к серьезным последствиям для европейской и трансатлантической безопасности. Отмечается, что особенно их беспокоит растущий пессимизм по поводу продолжения оказания США помощи Украине.

В связи с этим, говорится в статье, президентские выборы в США имеют большой вес — Трамп неоднократно высказывался против конфликта на Украине и заявлял, что другие страны недостаточно вкладываются в оборону НАТО.

До этого известный военный историк Зенке Найтцель из Потсдамского университета заявлял, что в случае нападения России на Литву немецкий бундесвер не сможет противостоять российской армии.

Он также обратил внимание на возможность серьезного сокращения военной поддержки стран НАТО со стороны США в случае, если президентом этой страны будет избран Дональд Трамп. По мнению Найтцеля, Франция и Италия наравне с Германией также не готовы к масштабным боевым действиям.

Ранее в Германии сообщили о начале подготовки к войне с Россией.

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