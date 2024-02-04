Данилову напомнили о ядерном арсенале после слов о демилитаризованной зоне до Москвы

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил секретарю СНБО Украины Алексею Данилову о российском ядерном потенциале после его слов о «демилитаризованной зоне» до Москвы. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Джабаров призвал вспомнить, кому Киев угрожает.

«Он забыл, с кем он разговаривает, кому он угрожает? Стране с одним из самых крупных ядерных потенциалов, с великолепным оружием, с огромным людским потенциалом — у нас 145 миллионов, а он пытается нам еще угрожать. Он думает, что всю жизнь Запад будет кормить Украину и поставлять оружие, а они благополучно будут воровать?» — заявил Джабаров.

Он подчеркнул, что время расставит все на свои места.

Парламентарий также предположил, что Данилов рассказывал «свой сон», а не план действий. По словам Джабарова, угрожать ядерной державе – верх безответственности. Он также выразил надежду, что Следственный комитет возбудит уголовное дело против «этого луганского бандита в прошлом».

До этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что «демилитаризованная зона будет по крайней мере до Москвы». По его мнению, такой шаг должен ознаменовать «ответ цивилизованного мира».

Ранее в ГД ответили на план Киева о «демилитаризованной зоне» до Москвы.