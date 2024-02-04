В МИДе заявили, что Россия не прекратит сотрудничество с Северной Кореей

Россия продолжит развивать сотрудничество с Северной Кореей с взаимной выгодой для двух стран. Об этом на встрече с представителями южнокорейского МИДа заявил замминистра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко, его тезисы опубликованы на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«С российской стороны выражено твердое намерение продолжать в соответствии с нормами международного права развивать взаимовыгодное сотрудничество с КНДР в интересах обеих стран и их народов, а также укрепления мира и стабильности в регионе», — сказал Руденко.

Дипломат также отметил, что рост напряженности на Корейском полуострове связан с провокационными действиями США, которые подталкивают своих союзников к агрессии. По мнению Руденко, Штатам следует прекратить «опасную военную активность» и вернуться к поиску дипломатических способов разрешения конфликта.

Ранее РФ и Южная Корея обозначили заинтересованность в контактах по ядерной проблеме.