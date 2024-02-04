Замглавы МИД РФ Руденко посетил Сеул

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко посетил Сеул и обсудил ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Южной Кореи.

По информации агентства, Руденко провел переговоры со своим южнокорейским коллегой Чон Бен Воном.

«Они (Руденко и Бен Вон. — «Газета.Ru») обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международную ситуацию, включая войну на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что южнокорейская сторона напомнила о своей позиции по военному сотрудничеству России и Северной Кореи и призвала Москву к ответственному поведению.

До этого посол России в Сеуле Георгий Зиновьев во время встречи в МИД Южной Кореи говорил, что сообщения в СМИ Южной Кореи со ссылкой на МИД страны о специальной военной операции (СВО) на Украине являются неприемлемыми.

3 февраля министерство иностранных дел Южной Кореи назвало «невежественными и предвзятыми» заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что риторика Сеула имеет своей целью скрыть агрессивные планы по отношению к КНДР.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».