В Конгрессе США оценили перспективы интервью Путина Карлсону

Конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявила, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, демократы США чувствую себя наделенными правом быть стражниками, а также верят, что именно они говорят, что всем думать и во что верить.

Грин отметила, что они ненавидят, когда кто-то вроде Такера выходит «за рамки сценария».

До этого стало известно, что американского журналиста Такера Карлсона заметили в Москве.

Бывший ведущий Fox News побывал в Большом театре 3 февраля, предположительно, на балете «Спартак».

До этого стало известно, что американский журналист Такер Карлсон мог бы стать вице-президентом в случае переизбрания экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году, Трамп ценит чутье Карлсона на острые политические темы и способность привлекать внимание.

Среди других кандидатов на пост вице-президента при Трампе Politico называет сенатора-республиканца Тима Скотта, экс-госсекретаря США Майка Помпео, кандидата в президенты США от республиканцев Никки Хейли.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».