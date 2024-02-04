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В США раскрыли места следующих после Украины конфликтов с Россией

Профессор Миршаймер: США продолжат конфликт с Россией после Украины

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Pexels

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер рассказал о том, где США начнут следующие конфликты после завершения боевых действий на Украине. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Duran.

Он утверждает, что американцы пойдут на многое, чтобы подорвать Российскую Федерацию.

Профессор предположил, что США могут начать эскалацию конфликта провокациями в Арктике, Черноморском регионе, в Молдавии, а также попытаются устроить «цветную революцию» в Белоруссии.

Миршаймер подчеркнул, что неприятностям на Украине и в Восточной Европе не будет конца.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты, сокращая помощь Украине и фактически отказываясь выделять ей еще $61 млрд, тем самым предали Киев.

Отмечается, что еще недавно, летом 2023 года, украинская артиллерия якобы «имела паритет, если не превосходство, с российской артиллерией». Сегодня, констатирует издание, РФ имеет пятикратное преимущество над ВСУ по снарядам.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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