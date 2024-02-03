Ирак вручил ноту протеста поверенному в делах США из-за атак на западе страны

МИД Ирака вызвал в субботу временного поверенного в делах посольства США в Багдаде для вручения ноты протеста. Об этом сообщило РИА Новости.

«В субботу, 3 февраля, министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах посольства США в Багдаде Дэвида Беркера», — уточнили в заявлении внешнеполитического ведомства Ирака.

Глава американского департамента министерства Дияри Ахмед Маджид передал дипломату меморандум протеста. В документе резкому осуждению подверглась американская агрессия в районах Акашат и Эль-Каим. В заявлении отметили, что от этого страдают мирные граждане. Одновременно власти Ирака отказались позволить использовать свою территорию как «арену для сведения счетов» между противоборствующими сторонами.

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