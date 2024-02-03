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Ирак вручил ноту протеста поверенному в делах США из-за атак на западе страны

МИД Ирака вручил ноту протеста поверенному в делах США Беркеру из-за атак

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John Moore/AP

МИД Ирака вызвал в субботу временного поверенного в делах посольства США в Багдаде для вручения ноты протеста. Об этом сообщило РИА Новости.

«В субботу, 3 февраля, министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах посольства США в Багдаде Дэвида Беркера», — уточнили в заявлении внешнеполитического ведомства Ирака.

Глава американского департамента министерства Дияри Ахмед Маджид передал дипломату меморандум протеста. В документе резкому осуждению подверглась американская агрессия в районах Акашат и Эль-Каим. В заявлении отметили, что от этого страдают мирные граждане. Одновременно власти Ирака отказались позволить использовать свою территорию как «арену для сведения счетов» между противоборствующими сторонами.

До этого стала известна дата проведения срочного заседания СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии. Первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский заявил, что оно запланировано на понедельник, 5 февраля

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