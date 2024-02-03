Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В ГД ответили на план Киева о «демилитаризованной зоне» до Москвы

Депутат Чепа: планы Киева отодвинуть демилитаризованную зону нереальны

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о намерении «отодвинуть демилитаризованную зону» до Москвы или Санкт-Петербурга нереализуемо. Такое заявление сделал »Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Как можно относиться к очевидным глупостям? Так я и отношусь», — отметил парламентарий.

По словам Чепы, это заявление человека, который «проснулся через год». Депутат добавил, что ему не ясно, внимание кого на Западе Данилов хотел привлечь.

Накануне секретарь СНБО заявил, что «демилитаризованная зона будет по крайней мере до Москвы». По его мнению, такой шаг должен ознаменовать «ответ цивилизованного мира».

31 января действующий глава российского государства, кандидат в президенты РФ Владимир Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине необходимо отодвинуть.

Ранее в Польше назвали бредом сумасшедшего слова Подоляка о переговорах с Россией.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами