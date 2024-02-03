В ГД ответили на план Киева о «демилитаризованной зоне» до Москвы

Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о намерении «отодвинуть демилитаризованную зону» до Москвы или Санкт-Петербурга нереализуемо. Такое заявление сделал »Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Как можно относиться к очевидным глупостям? Так я и отношусь», — отметил парламентарий.

По словам Чепы, это заявление человека, который «проснулся через год». Депутат добавил, что ему не ясно, внимание кого на Западе Данилов хотел привлечь.

Накануне секретарь СНБО заявил, что «демилитаризованная зона будет по крайней мере до Москвы». По его мнению, такой шаг должен ознаменовать «ответ цивилизованного мира».

31 января действующий глава российского государства, кандидат в президенты РФ Владимир Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине необходимо отодвинуть.

Ранее в Польше назвали бредом сумасшедшего слова Подоляка о переговорах с Россией.