КНР понизил уровень дипломатических отношений с Литвой, чем оказывает давление на прибалтийскую страну, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Его слова передает ТАСС.

«К сожалению, в отношениях Вильнюса и Пекина открылся еще один фронт, который мы называем дипломатическим насилием. Литва не может что-либо делать в Пекине, потому что Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипотношений с нашей страной, ограничил возможности поездок в обе стороны и все дипломатические операции», — сказал Ландсбергис.

30 января президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность в том, что отношения с Китаем будут восстановлены. По его оценке, межгосударственные связи на данный момент «не являются повседневными».

До этого Ландсбергис заявил, что Китай прекратил выдачу виз гражданам Литвы, Пекин при этом не предоставил Вильнюсу дополнительной информации о причинах такого решения и о том, носит ли эта мера временный характер, отмечал дипломат.

Ранее в Китае заявили, что BСУ не смогут остановить наступление России.