Экс-премьера Пакистана посадят в тюрьму из-за незаконного брака

Суд в пакистанском городе Равалпинди приговорил экс-премьера страны Имрана Хана и его супругу Бушру Биби к семи годам лишения свободы из-за нарушения ими исламских норм вступления в брак. Об этом сообщает пакистанская газета Dawn.

«Суд Равалпинди приговорил бывшего премьер-министра Имрана Хана и Бушру Биби к семи годам лишения свободы каждого по делу, связанному с их браком в период иддата», — говорится в сообщении издания.

Иддат – это обязательный период безбрачия после развода, в рамках которого женщина не может выйти замуж.

До этого суд в Пакистане обвинил бывшего премьера страны Имрана Хана, который находится под стражей, и его супругу в заключении незаконного брака.

Также Имрана Хана и экс-главу МИД Шаха Махмуда Куреши в январе приговорили к десяти годам заключения по делу о разглашении гостайны.

Кроме того, суд 31 января вынес еще один приговор экс-премьеру и его супруге по делу о коррупции.

Ранее сообщалось, что Пакистан тайно поставляет оружие Киеву в обмен на помощь США.