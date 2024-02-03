В посольстве России отреагировали на вызов посла в МИД Южной Кореи

В посольстве России в Южной Корее прокомментировали вызов российского посла Георгия Зиновьева в МИД республики. Комментарий размещен в Telegram-канале дипломатической миссии.

«В ходе встречи с заместителем Министра иностранных дел по политическим вопросам Республики Корея Чон Бён Воном 3 февраля... Зиновьев изложил российские оценки складывающейся напряженной ситуации на Корейском полуострове», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский дипломат подчеркнул неприемлемый характер распространенных в связи с высказываниями официального представителя российского внешнеполитического ведомства сообщений, в том числе касательно СВО.

До этого сообщалось, что министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла России из-за комментария, критикующего южнокорейского президента Юна Сок Ёля о КНДР. Министерство иностранных дел Южной Кореи назвало «невежественными и предвзятыми» заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что риторика Сеула имеет своей целью скрыть агрессивные планы по отношению к КНДР.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль раскритиковал действующую в КНДР власть.