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В МИД РФ прокомментировали планы Швейцарии провести конференцию по «формуле мира»

Захарова: планы Берна принять встречу по «формуле мира» вызывают недоумение

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Готовность Швейцарии организовать конференцию по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского вызывает недоумение, поскольку эта инициатива оторвана от реальности. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Вновь хотели бы напомнить о полной оторванности подобных инициатив от реальности, тем более что Зеленский своим указом запретил какие-либо контакты с Россией по мирному урегулированию», — сказано в заявлении Захаровой.

По словам дипломата, в итоговой версии «откровенно антироссийского документа» сохранены все враждебные по отношению РФ формулировки. В частности, как заявила Захарова, власти Швейцарии воспроизвели конфронтационный тезис о том, что выступают за обеспечение безопасности на Европейском континенте «не вместе с Россией, а от нее».

До этого министр иностранных дел России Лавров назвал зацикленность Запада на достижение мира на Украине по «формуле Зеленского» путем в никуда.

25 января Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил о деструктивных действиях стран Запада в отношении российского государства. Дипломат заметил, что западные страны не только продолжают оснащать Украину вооружением и военной техникой, но и поощряют руководство республики вести боевые действия.

Ранее в РФ усомнились в нейтралитете Швейцарии.

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