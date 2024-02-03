В МИД РФ прокомментировали планы Швейцарии провести конференцию по «формуле мира»

Готовность Швейцарии организовать конференцию по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского вызывает недоумение, поскольку эта инициатива оторвана от реальности. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Вновь хотели бы напомнить о полной оторванности подобных инициатив от реальности, тем более что Зеленский своим указом запретил какие-либо контакты с Россией по мирному урегулированию», — сказано в заявлении Захаровой.

По словам дипломата, в итоговой версии «откровенно антироссийского документа» сохранены все враждебные по отношению РФ формулировки. В частности, как заявила Захарова, власти Швейцарии воспроизвели конфронтационный тезис о том, что выступают за обеспечение безопасности на Европейском континенте «не вместе с Россией, а от нее».

До этого министр иностранных дел России Лавров назвал зацикленность Запада на достижение мира на Украине по «формуле Зеленского» путем в никуда.

25 января Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил о деструктивных действиях стран Запада в отношении российского государства. Дипломат заметил, что западные страны не только продолжают оснащать Украину вооружением и военной техникой, но и поощряют руководство республики вести боевые действия.

Ранее в РФ усомнились в нейтралитете Швейцарии.