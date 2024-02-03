Грузинская оппозиция не будет голосовать по вотуму доверия правительству

Оппозиционные фракции в грузинском парламенте откажутся от голосования по вотуму доверия новому правительству Грузии. Об этом заявили глава оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили и один из лидеров оппозиции в парламенте Теона Акубардия, их слова приводит «Интерфакс».

«К кандидату в премьеры Кобахидзе у нас очень много вопросов, но вряд ли он скажет что-то конкретное. В частности, нас интересует, каким будет внешнеполитический курс Грузии», — заявила один из лидеров парламентской оппозиции в грузинском парламенте Теона Акубардия.

В свою очередь, глава крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единой национальное движение» Леван Хабеишвили назвал «фикцией» все последние политические изменения в парламенте, подчеркнув, что новых министров не интересуют реальные проблемы населения.

До этого бывший председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе после выдвижения на пост премьер-министра Грузии заявил, что основным приоритетом страны является объединение с Абхазией и Южной Осетией.

Ранее в Грузии оценили деятельность ушедшего с поста премьер-министра.