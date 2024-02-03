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США считают угрозой возрождение российского флота

National Interest: возрождение российского флота стало угрозой для США

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Александр Гальперин/РИА Новости

Соединенные Штаты считают угрозой возрождение военно-морского флота (ВМФ) России. Пока Вашингтон все больше внимания уделяет китайским военно-морским силам, не меньшую «опасность» для США представляют собой ВМФ РФ. Об этом пишет американское издание National Interest.

«Возрождение российского военно-морского флота уже идет. Соединенные Штаты все больше внимания уделяют численности Военно-морского флота Народно-освободительной армии (НОАК), который в настоящее время является крупнейшей военно-морской силой в мире. Однако не только Китай следует рассматривать как потенциальную угрозу», — говорится в сообщении издания.

По оценке National Interest, в этой связи «маятник качнулся в сторону Кремля», так как «российский флот пытается окончательно вернуться».

До этого глава российского министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что арсенал Военно-морского флота (ВМФ) России в 2024 году должен пополниться 12 кораблями и 4 подводными лодками.

Ранее сообщалось, что морская авиация РФ получит ударные беспилотники «Иноходец» и «Охотник».

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