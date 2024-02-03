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Боррель призвал ЕС готовиться к войне

Боррель на фоне ситуации в ЕС: если хотите мира, готовьтесь к войне

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Isabel Infantes/Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне сложной социально-экономической ситуации в европейских странах признал, что увеличить расходы для поддержки Украины будет непросто, однако заметил, что «если вы хотите мира, готовьтесь к войне». С такими комментариями он выступил в своем блоге.

«Я знаю, что экономическая и социальная ситуация в настоящее время очень напряженная во всех европейских странах. И я хорошо осознаю, что в таком контексте может быть непросто увеличить военные расходы для поддержки Украины, пополнения наших запасов, развития нашего оборонного потенциала и укрепления нашей оборонной промышленности. Однако это именно то, что необходимо сделать… «Si vis pacem, para bellum», если вы хотите мира, готовьтесь к войне», — считает Боррель.

До этого Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз (ЕС) считает ситуацию на Ближнем Востоке критической после ударов США в Сирии и Ираке.

Ранее Боррель раскрыл, как ЕС планирует провести миссию в Красном море.

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