Боррель раскрыл, как ЕС планирует провести миссию в Красном море

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что военно-морская миссия стран Евросоюза по защите судов на юге Красного моря от ударов со стороны йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) будет оборонительной. Слова Борреля приводит американская газета Politico.

«Наша цель – не проводить какое-либо нападение, а просто защищаться», — подчеркнул Боррель.

По его словам, при этом ЕС не планирует проводить какие-либо операции на суше.

До этого Жозеп Боррель назвал возможную дату начала военно-морской миссии ЕС в Красном море. По его словам, миссия альянса может начаться 17 февраля. Среди задач миссии называются конвоирование судов, перехват беспилотников и ракет хуситов.

До этого газета Financial Times писала, что Франция, ФРГ и Италия призвали другие страны Европейского союза (ЕС) рассмотреть возможность участия в миссии в Красном море и внести свой вклад в обеспечение безопасности судоходства. При этом они предложили использовать уже действующую на Ближнем Востоке миссию.

В заявлении трех стран отмечается, что миссия может быть запущена в соответствии с 44-й статьей договора ЕС, которая разрешает группе стран поручить выполнение какого-либо задания другим странам объединения.

Ранее Йемен счел миссию Евросоюза в Красном море угрозой региону.