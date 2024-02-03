В Молдавии придумали план, как вступить в ЕС раньше 2030 года

Молдавия может присоединиться к Европейскому союзу раньше запланированного 2030 года, для этого необходимо провести референдум. Об этом заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу в эфире телеканала Rlive.

Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря объявила о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она призвала парламент страны организовать референдум, чтобы население могло высказать свое мнение по поводу вступления республики в ЕС.

Гросу подчеркнул, что проведение референдума в 2024 году очень важно. По его словам, у республики есть и возможности, и обязанности сделать все возможное для скорейшего вступления в ЕС, — раньше, чем в 2030 году.

Спикер добавил, что процесс евроинтеграции для Молдавии и Украины проходит динамичнее, чем это было в случае других стран.

14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что главы европейских стран решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году.