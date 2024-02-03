Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Молдавии придумали план, как вступить в ЕС раньше 2030 года

Спикер парламента Гросу: Молдавия может вступить в ЕС раньше 2030 года

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Молдавия может присоединиться к Европейскому союзу раньше запланированного 2030 года, для этого необходимо провести референдум. Об этом заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу в эфире телеканала Rlive.

Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря объявила о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она призвала парламент страны организовать референдум, чтобы население могло высказать свое мнение по поводу вступления республики в ЕС.

Гросу подчеркнул, что проведение референдума в 2024 году очень важно. По его словам, у республики есть и возможности, и обязанности сделать все возможное для скорейшего вступления в ЕС, — раньше, чем в 2030 году.

Спикер добавил, что процесс евроинтеграции для Молдавии и Украины проходит динамичнее, чем это было в случае других стран.

14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что главы европейских стран решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами