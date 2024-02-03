Власти Аргентины задумались об уголовных делах в отношении участников уличных протестов

Мэр Буэнос-Айреса Хорхе Макри заявил, что власти Аргентины будут добиваться возбуждения уголовных дел о порче городского имущества участниками антиправительственных демонстраций. Об этом градоначальник сообщил в соцсети Х (ранее — Twitter).

С соответствующей просьбой Макри обратился к Министерству безопасности, а также к прокурору Буэнос-Айреса.

Для доказательства собственных слов мэр опубликовал фото, где протестующие разбирают брусчатку мостовой, бросают камни и поджигают мусорные баки. По его словам, власти города намерены добиться компенсации понесенного ущерба.

С декабря в Буэнос-Айресе идут протесты против реформ президента Аргентины Хавьера Милея.

Тем не менее 3 февраля конгресс Аргентины поддержал предложенные президентом реформы.

Ранее полиция применила газ и дубинки в отношении протестующих у здания конгресса Аргентины.