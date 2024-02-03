Глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина намерена довести демилитаризованную зону «до Москвы». Об этом он сообщил в интервью «Украинского радио».

«Это будет территория РФ… демилитаризованная зона будет по крайней мере до Москвы», — считает Данилов. По его мнению, такой шаг должен ознаменовать «ответ цивилизованного мира».

До этого бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что в результате произошедших событий Россия стала еще более сильной и сплоченной, чем когда-либо. При этом Организация Североатлантического договора (НАТО) спровоцировала прокси-войну с РФ, чем лишь укрепила ее позиции в мире.

Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что ракетные удары России привели украинскую противовоздушную оборону (ПВО) в состояние «полного коллапса».

Ранее политолог объяснил, зачем Киеву понадобилось сбивать Ил-76 со своими пленными.