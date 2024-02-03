Украинский политолог рассказал о подготовке депутатов к уходу Зеленского

Украинские депутаты начали массово покидать партию «Слуга народа», так как готовятся к скорому уходу президента страны Владимира Зеленского со своего поста. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала «Вышка» заявил политолог Андрей Золотарев.

По словам эксперта, после смены главы государства к парламентариям от партии «Слуга народа» может возникнуть большое количество вопросов. Даже сами законодатели понимают, что рано или поздно это все же произойдет.

«Естественно, они стремятся дистанцироваться», — отметил специалист.

Он добавил, что действующий украинский лидер может уже не надеяться на сохранение большинства для своего политического объединения в Верховной раде. Как сказал Золотарев, в реальности президентскую партию готовятся покинуть намного больше депутатов по сравнению с прогнозом лидера ее парламентской фракции Давида Арахамии.

«В блок Зеленского возьмут в лучшем случае 10–15% [парламентариев от «Слуги народа], а остальным куда деваться? Остальные хотят какую-то политическую перспективу», — подчеркнул политолог.

Эксперт указал, что именно из-за этого в политическом объединении наблюдаются «разброд и шатание».

В конце января Арахамия сообщил о готовности 17 законодателей от партии «Слуга народа» отказаться от своих мандатов. По его мнению, данная ситуация может поставить под сомнение саму легитимность работы парламента.

Ранее украинский политолог заявил о назревающем бунте в Верховной раде.