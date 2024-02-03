Генерал ВСУ рассказал, чем Зеленский ошеломил Запад

Политические скандалы, которые вызваны президентом Украины Владимиром Зеленским, ошеломляют западных союзников Киева. Об этом в интервью YouTube-каналу «Вышка» заявил бывший первый замкомандующего Сил специальных операций ВСУ генерал-майор в отставке Сергей Кривонос.

Интервьюер спросила у генерала о восприятии Западом политической борьбы на Украине, в первую очередь событий вокруг возможной отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Они (Запад. — «Газета.Ru») в антивосторге, они ошалевшие, они чумеют от определенных поступков непосредственно Офиса президента (Украины. — «Газета.Ru»)», — сказал Кривонос.

По мнению Кривоноса, Киев нуждается в постоянных одергиваниях со стороны Запада. Он указал, что зачастую только союзники могут удержать руководство Украины от «бестолковых» решений.

До этого американский журналист Сеймур Херш объяснил, из-за каких тайн Зеленский хочет уволить главкома ВСУ Залужного.

Ранее Зеленский признал, что Запад устал от конфликта на Украине.