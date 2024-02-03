Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Генерал ВСУ рассказал, чем Зеленский ошеломил Запад

Генерал ВСУ Кривонос: Запад шокирован политическими скандалами на Украине

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Политические скандалы, которые вызваны президентом Украины Владимиром Зеленским, ошеломляют западных союзников Киева. Об этом в интервью YouTube-каналу «Вышка» заявил бывший первый замкомандующего Сил специальных операций ВСУ генерал-майор в отставке Сергей Кривонос.

Интервьюер спросила у генерала о восприятии Западом политической борьбы на Украине, в первую очередь событий вокруг возможной отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Они (Запад. — «Газета.Ru») в антивосторге, они ошалевшие, они чумеют от определенных поступков непосредственно Офиса президента (Украины. — «Газета.Ru»)», — сказал Кривонос.

По мнению Кривоноса, Киев нуждается в постоянных одергиваниях со стороны Запада. Он указал, что зачастую только союзники могут удержать руководство Украины от «бестолковых» решений.

До этого американский журналист Сеймур Херш объяснил, из-за каких тайн Зеленский хочет уволить главкома ВСУ Залужного.

Ранее Зеленский признал, что Запад устал от конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами