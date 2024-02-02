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Российский дипломат заявила, что Киев усадил себя на скамью подсудимых

Российский дипломат о решении суда ООН: Киев усадил себя на скамью подсудимых

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Global Look Press

Зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая в своем комментарии заявила, что Киев попытками манипулировать Международным судом ООН сам усадил себя на скамью подсудимых, передает РИА Новости.

«Если перевести это решение с юридического языка - Киев своими попытками манипулировать судом и Конвенцией сам усадил себя на скамью подсудимых», — сказал она.

2 февраля международный суд ООН в Гааге постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение иска Украины от 2022 года против РФ из-за спецоперации.

В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой таке говорится, что украинские власти собственными претензиями посадили себя на скамью подсудимых в деле «Украина против России».

Накануне Международный суд ООН отклонил большую часть претензий Украины к России по иску, подданному Киевом еще в 2017 году. В частности, это касается обвинений в дискриминации крымских татар и причастности к крушению Boeing MH17. В России уже потребовали извинений от тех, кто поддерживал клевету Украины все эти годы, и назвали решение суда признаком оздоровления международного правосудия. Что постановил главный судебный орган ООН и поможет ли Москве это решение при рассмотрении других дел — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Крыму заявили, что суд ООН положил конец «бредовым фантазиям» Киева.

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