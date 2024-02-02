Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Умерла супруга главы Дагестана

Супруга главы Дагестана Сергея Меликова умерла из-за болезни

close
100%
Пресс-служба правительства Херсонской области

Супруга главы Дагестана Сергея Меликова умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию республики.

«Галина Меликова скончалась в реанимации после длительной болезни», — говорится в сообщении.

Меликова служила военным врачом, была лейтенантом медицинской службы запаса.

До этого сообщалось, что бывший председатель Российского Красного Креста (РКК) Раиса Лукутцова найдена мертвой в своей квартире в Москве. В оперативных службах уточнили, что смерть 74-летней женщины не носит криминального характера, на теле не обнаружили следов насилия. Известно, что в последнее время Лукутцова тяжело болела. Раиса Лукутцова возглавляла организацию «Российский Красный Крест» с 2006 по 2021 год.

В январе стало известно о смерти внука бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексея Аджубея. Его тело обнаружили в Москве. Незадолго до смерти он связался со своим знакомым и попросил о помощи.

Ранее ушел из жизни актер Адылбек Атыхаев.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами