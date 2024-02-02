Умерла супруга главы Дагестана

Супруга главы Дагестана Сергея Меликова умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию республики.

«Галина Меликова скончалась в реанимации после длительной болезни», — говорится в сообщении.

Меликова служила военным врачом, была лейтенантом медицинской службы запаса.

До этого сообщалось, что бывший председатель Российского Красного Креста (РКК) Раиса Лукутцова найдена мертвой в своей квартире в Москве. В оперативных службах уточнили, что смерть 74-летней женщины не носит криминального характера, на теле не обнаружили следов насилия. Известно, что в последнее время Лукутцова тяжело болела. Раиса Лукутцова возглавляла организацию «Российский Красный Крест» с 2006 по 2021 год.

В январе стало известно о смерти внука бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексея Аджубея. Его тело обнаружили в Москве. Незадолго до смерти он связался со своим знакомым и попросил о помощи.

Ранее ушел из жизни актер Адылбек Атыхаев.