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МИД Украины раскритиковал немецкий телеканал из-за сюжета о Мариуполе

МИД Украины потребовал объяснений от канала ZDF из-за репортажа о Мариуполе

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Shutterstock

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко обратился к руководству немецкого телеканала ZDF, потребовав от него объяснений в связи с выпущенным недавно репортажем о ситуации в городе Мариуполе. Пост с соответствующим содержанием появился в аккаунте чиновника в социальной сети X (бывший Twitter).

По его словам, глава московского бюро ZDF посетил Мариуполь без предварительного согласия со стороны Киева. Таким образом он нарушил украинское законодательство, подчеркнул Николенко.

«Искажение реальности — это не журналистика», — добавил спикер внешнеполитического ведомства.

Также чиновник указал, что отказ телеканала предоставить властям Украины объяснения по поводу произошедшего может повлечь за собой негативные последствия. В частности, нарушение законов страны способно повлиять на дальнейшую работу ZDF на Украине.

30 января немецкий телеканал обнародовал репортаж своего журналиста Армина Корпера из Мариуполя. В нем корреспондент рассказал об активном восстановлении вошедшего в состав РФ города и обратил внимание, что местные жители настроены пророссийски.

Ранее в министерстве обороны РФ назвали количество неразорвавшихся снарядов, собранных на улицах Мариуполя и в пригороде.

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