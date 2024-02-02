Сербия запросила созыв Совбеза ООН по ситуации в Косово и Метохии

Президент Сербии Александар Вучич запросил созыв срочного заседания Совбеза ООН по вопросу Косово и Метохии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Республика Сербия подает заявку на проведение специального заседания Совбеза ООН, потому что знаем, что это еще не конец», — заявил Вучич.

Кроме того, президент Сербии заявил об отправке писем, посвященных событиям в Косово и Метохии, в адрес всех стран — членов ЕС и членов Совбеза ООН, из которых Вучич особо выделил Россию и Китай.

1 февраля власти Сербии назвали «актом насилия против сохранения сербского народа» решение Приштины запретить сербский динар к свободному обращению на территории Косово и Метохии. Вместо динара в анклаве собираются ввести в обращение евро.

На фоне обострения отношений с Косово президент Сербии встретился с российским послом.

Ранее сообщалось, что паспорта Косово планирует признать Испания.