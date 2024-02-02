Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Сербия запросила созыв Совбеза ООН по ситуации в Косово и Метохии

Вучич: Сербия подала заявку на проведение Совбеза ООН по Косово и Метохии

close
100%
Mike Segar/Reuters

Президент Сербии Александар Вучич запросил созыв срочного заседания Совбеза ООН по вопросу Косово и Метохии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Республика Сербия подает заявку на проведение специального заседания Совбеза ООН, потому что знаем, что это еще не конец», — заявил Вучич.

Кроме того, президент Сербии заявил об отправке писем, посвященных событиям в Косово и Метохии, в адрес всех стран — членов ЕС и членов Совбеза ООН, из которых Вучич особо выделил Россию и Китай.

1 февраля власти Сербии назвали «актом насилия против сохранения сербского народа» решение Приштины запретить сербский динар к свободному обращению на территории Косово и Метохии. Вместо динара в анклаве собираются ввести в обращение евро.

На фоне обострения отношений с Косово президент Сербии встретился с российским послом.

Ранее сообщалось, что паспорта Косово планирует признать Испания.

Все новости на тему:
Независимость Косова
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами