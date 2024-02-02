Американские сенаторы назвали Венгрию «наименее надежным членом НАТО»

Американские конгрессмены призвали премьера Венгрии Виктора Орбана приложить усилия для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Несмотря на свои многочисленные публичные обязательства, Венгрия является последним оставшимся членом НАТО, который не ратифицировал заявку Швеции [на вступление в альянс]. Время и терпение на исходе, бездействие Венгрии рискует нанести непоправимый ущерб ее отношениям с Соединенными Штатами и с НАТО», — написали сенаторы.

Кроме того, председатель Комитета Сената по международным отношениям Бен Кардин в отдельном заявлении поднял вопрос о возможности введения санкций против Венгрии за ее поведение и назвал Орбана «наименее надежным членом НАТО».

В качестве конкретных мер сенатор предложил исключить Венгрию из программы безвизового въезда в США, которая позволяет владельцам паспортов из 41 страны въезжать в Соединенные Штаты для бизнеса или туризма без визы на срок до 90 дней.

23 января Орбан пригласил премьера Швеции в Венгрию, чтобы обсудить членство в НАТО.

24 января Орбан в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что поддерживает вступление Швеции в альянс.

25 января спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что в вопросе о ратификации членства Швеции в НАТО нет никакой срочности.

Ранее в США заявили о возможном использовании рычагов давления на Венгрию.