Песков рассказал о планах Путина

Президент России Владимир Путин планирует пообщаться с активом ОНФ и выступить на форуме «Все для Победы». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сначала Путин пообщается с активом. Это будет свободная беседа… После этого он собственно выступит на этом форуме «Все для Победы», — сказал представитель Кремля.

Также Песков сообщил, что он планирует принять участие в открытии онкологических центров на территории страны. По его словам, глава российского государства откроет специализированные медицинские учреждения по видеоконференцсвязи (ВКС). Торжественное мероприятие состоится 2 февраля.

До этого представитель Кремля сообщил, что подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию уже ведется, о дате оглашения будет сказано позднее.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».