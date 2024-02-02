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МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Эстонии

Захарова: временного поверенного в делах Эстонии вызвали в МИД РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел РФ вызвало временного поверенного в делах Эстонии в стране Яну Ванамёльдер в связи с планами властей республики «перезахоронить» останки советских солдат, могилы которых находятся на Таллинском военном кладбище. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, заявление которой опубликовано на сайте МИД РФ.

Дипломат отметила, что эстонское руководство приняло соответствующее решение без согласия родственников военнослужащих. В связи с этим российское внешнеполитическое ведомство выразило протест представителю Таллина в Москве, назвав подобные планы «кощунственными».

«Такие <...> действия идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью, которая уже давно Таллином утрачена. Это деяние не останется без ответа», — добавила Захарова.

29 января агентство BNS сообщило о планах литовских властей убрать остатки мемориала, посвященного воинам Красной армии, на Антакальнисском кладбище. Демонтаж памятника, на месте которого захоронено более трех тыс. советских солдат, начался еще в 2022 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал потрясающим невежеством уничтожение памятников героям Великой Отечественной войны за границей.

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