На Украине предъявили обвинение сенатору от Севастополя

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в государственной измене бывшему командиру украинского спецподразделения милиции «Беркут», который позднее был избран членом Совета Федерации России от города Севастополя. Об этом сообщается в Telegram-канале ГБР.

Обвинения также предъявлены трем подчиненным нынешнего сенатора за то, что они «с оружием в руках сбежали и пошли на службу к оккупанту».

По данным ГБР, экс-командир в составе подразделений «Беркута» принимал участие в противодействии акциям протеста на «майдане» в 2013–2014 годах, в феврале 2014 года участвовал в охране здания Администрации президента Украины. Затем мужчина прибыл в Севастополь. После того, как Крым и Севастополь перешли в состав Российской Федерации по итогам проводимых там референдумов, он был избран членом Совета Федерации.

В сообщении не указана фамилия подозреваемого. Однако известно, что в октябре 2020 года членом Совфеда от Севастополя был избран Сергей Колбин, с 2005 по 2014 год занимавший должность командира подразделения милиции особого назначения «Беркут» севастопольского УМВД.

Ранее Генпрокуратура Украины предъявила заочные обвинения российскому актеру и депутату Дмитрию Певцову.