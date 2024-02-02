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ЦИК скоро представит результаты проверок подписей в поддержку Малинковича и Надеждина

Булаев: проверка подписей в поддержку Малинковича и Надеждина скоро завершится

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РИА Новости

Центральная избирательная комиссия представит результаты проверок подписей в поддержку выдвижения кандидатом на пост президента России председателя партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича и политика Бориса Надеждина, выдвинутого партией «Гражданская инициатива», завершится в ближайшее время. Об этом сообщил зампред ЦИК Николай Булаев, передает РИА Новости.

По его словам, работа по Малинковичу практически завершена, по Надеждину — идет в разгаре, практически круглосуточно.

Булаев напомнил, что проверка идет как по линии комиссии, ЦИК сотрудничает также с главным управлением по вопросам миграции министерства внутренних дел России, с главным аналитическим центром МВД РФ.

Малинкович сдал в ЦИК подписи 28 января, Надеждин — 31 января.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец.

ЦИК должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

Ранее ЦИК определил численность избирателей в России.

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