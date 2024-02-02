ЦИК РФ обнаружил недостатки в документах Анатолия Баташева и Рады Русских

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ выявила недостатки в документах экологического активиста Анатолия Баташева и бьюти-блогера Рады Русских, которые они представили для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих выборах президента. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале данного федерального органа.

В заявлении отмечается, что Баташев и Русских не передали специалистам протоколы об итогах сбора подписей избирателей. Также в обоих случаях члены ЦИК не получили списки лиц, которые были задействованы при сборе подписей избирателей, и документы с подтверждением оплаты за изготовление подписных листов.

«ЦИК России направил Анатолию Баташеву и Раде Русских извещения о выявленных недостатках в представленных ими документах», — говорится в публикации.

Очередные выборы главы государства в РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. К текущему моменту подписные листы в ЦИК принесли действующий президент страны Владимир Путин, председатель фракции «Коммунисты России» Сергей Малинкович и кандидат от фракции «Гражданская инициатива» Борис Надеждин. Кроме того, документы сдали бьюти-блогер Рада Русских и самовыдвиженец Анатолий Баташев.

При этом 31 января экологический активист заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов главы государства. Как сказал Баташев, его сторонники «не готовы» к участию в выборах в этот электоральный цикл.

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