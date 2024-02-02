Размер текста
А
А
А

ЦИК РФ обнаружил недостатки в документах Анатолия Баташева и Рады Русских

ЦИК РФ оповестил Баташева и Русских об обнаруженных в их документах недочетах

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ выявила недостатки в документах экологического активиста Анатолия Баташева и бьюти-блогера Рады Русских, которые они представили для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих выборах президента. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале данного федерального органа.

В заявлении отмечается, что Баташев и Русских не передали специалистам протоколы об итогах сбора подписей избирателей. Также в обоих случаях члены ЦИК не получили списки лиц, которые были задействованы при сборе подписей избирателей, и документы с подтверждением оплаты за изготовление подписных листов.

«ЦИК России направил Анатолию Баташеву и Раде Русских извещения о выявленных недостатках в представленных ими документах», — говорится в публикации.

Очередные выборы главы государства в РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. К текущему моменту подписные листы в ЦИК принесли действующий президент страны Владимир Путин, председатель фракции «Коммунисты России» Сергей Малинкович и кандидат от фракции «Гражданская инициатива» Борис Надеждин. Кроме того, документы сдали бьюти-блогер Рада Русских и самовыдвиженец Анатолий Баташев.

При этом 31 января экологический активист заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов главы государства. Как сказал Баташев, его сторонники «не готовы» к участию в выборах в этот электоральный цикл.

Ранее россиянам рассказали, сколько средств поступило в избирательные фонды кандидатов в президенты.

Все новости на тему:
Выборы президента России 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами