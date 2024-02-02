Трамп проиграл дело в британском суде по обвинениям в связях с Россией

Экс-президент США Дональд Трамп проиграл дело в лондонском суде по поводу досье, в котором утверждалось о якобы имевших место связях Трампа с Россией. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

«Дональд Трамп проиграл свой лондонский иск против бывшего британского шпиона после того, как суд отклонил его претензию, связанную с печально известным досье о предполагаемых связях между Кремлем и успешным баллотированием бывшего президента США в Белый дом», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Трамп ранее заявил в судебных документах, что готов приехать в Лондон, чтобы дать показания по этому делу.

1 февраля суд в Лондоне отклонил иск экс-президента США Дональда Трампа против британской частной детективной фирмы по поводу этого досье. При этом суд заявил, что у Трампа нет «никаких шансов получить компенсацию за любые страдания, которые он мог понести» из-за дела Стила.

Трамп подавал иск о защите данных против Orbis Business Intelligence из-за претензий в досье, написанном ее соучредителем, бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предлагало $1 млн бывшему сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу за предоставление данных, подтверждающих о связях Трампа с РФ.

Скандал вокруг возможных связей Трампа с Россией разгорелся после того, как американское издание BuzzFeed в 2017 году, когда Трамп выиграл президентскую гону, опубликовало так называемое «досье Стила» (оно же «досье Трампа»). В досье говорилось, что команда Трампа, якобы, заручилась тайной поддержкой России во время избирательной компании 2016 года. В рамках этого сговора российские представители стремились опорочить публичный образ кандидатки от демократов Хиллари Клинтон, Россия делилась негативной информацией о Клинтон с соратниками Трампа.

Выдвинутые обвинения около двух лет изучал специальный прокурор США Роберт Мюллер. В 2019 году он заявил, что на самом деле никакого сговора предвыборного штаба Трампа с российскими властями не было, несмотря на зафиксированные попытки России повлиять на выборы.

Ранее Трампа в очередной раз выдвинули на Нобелевскую премию мира.