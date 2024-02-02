Канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на его позицию по украинскому кризису, признает, что Россия остается важнейшим государством с точки зрения безопасности Европы. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Норберт Реттген, его слова приводит газета Bild.

«Я думаю, что канцлер Германии… по-прежнему считает, что, несмотря на все, что произошло, Россия является и остается более важной для безопасности Европы, чем все государства, находящиеся между Германией и Россией», — подчеркнул Реттген.

Депутат отметил, что Шольц не говорит о том, что Украина должна победить, а утверждает о необходимости для Киева «не проиграть». По оценке Реттгена, политическая формула Шольца состоит в «военном тупике».

До этого немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшее время.

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