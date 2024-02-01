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В Германии рассказали о планах Залужного оставить Авдеевку

Bild: главком ВСУ Залужный хотел оставить Авдеевку, но Зеленский отказался

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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Главком ВСУ Валерий Залужный несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, но Владимир Зеленский этого не допустил. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По информации источника, отводом войск из Авдеевки Залужный хотел «выровнять фронт». Также сообщается, что президент Украины действительно хотел уволить Залужного. Издание подчеркнуло, что генералы выступили против назначения на место главкома ВСУ Александра Сырского, так как считают Залужного более гуманным.

1 февраля бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что вопрос отставки Валерия Залужного зависит от позиции Соединенных Штатов, а не от решения Владимира Зеленского.

В этот же день телеканал CNN сообщил, что указ об увольнении Валерия Залужного собираются подписать на этой неделе.

Бывший депутат украинской Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в провале контрнаступления Вооруженных сил Украины виноват главком Валерий Залужный, в результате действий которого Киев потерял десять бригад.

Ранее на Украине пригрозили Зеленскому отставкой в случае увольнения Залужного.

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