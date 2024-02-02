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Один из ключевых авторов санкций США против РФ покинет свой пост

Bloomberg: один из главных авторов санкций США против РФ уходит в отставку

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Global Look Press

Сыгравшая одну из ключевых ролей во введении санкций США против РФ, заморозке ее активов за рубежом и во введении потолка цен на российскую нефть советница главы министерства финансов США Элизабет Розенберг уйдет в отставку. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

«Элизабет Розенберг, чиновник министерства финансов (США – прим. ред.), занимающаяся санкциями и политикой в области финансовых преступлений, уходит в частный сектор», - говорится в сообщении агентства, при этом издание не уточняет, куда именно намерена уйти Розенберг.

Розенберг входила в группу официальных лиц США, которая разработала «экономический ответ» на начало Россией специальной военной операции на Украине. Она работала на должности помощника министра по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями с декабря 2021 года.

Заместитель министра финансов Уолли Адеймо назвал ее «незаменимым советником с первого дня работы этой администрации» для США.

До этого сообщалось, что Европейская комиссия собирается 3 февраля обсудить новые санкции против России.

Ранее США исключили из санкционного списка одно российское физлицо.

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