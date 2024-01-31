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США исключили из санкционного списка одно российское физлицо

Минфин США исключил одно физическое лицо из санкционного списка по РФ

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Global Look Press

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США исключило из санкционного списка по Российской Федерации одно физическое лицо. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В документе министерства отмечается, что из списка рестрикций исключили гражданина России Алексея Фисуна, предположительно связанного с Совкомбанком. Он был включен в санкционный список в марте 2022 года.

До этого помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Вашингтон намерен ужесточить санкции в отношении России.

19 января сообщалось, что в октябре и ноябре 2023 года турецкие экспортеры стали сокращать поставки в Россию товаров двойного назначения, которые могут использоваться РФ в военных целях. По данным Forbes, турецкие поставщики снизили число поставок в РФ электроники, чипов, оптических прицелов, полупроводников, печатных плат и аппаратуры для связи и навигации. Издание подчеркивает, что сокращение экспорта во многом связано с риском попадания Турции под вторичные санкции Соединенных Штатов и ряда других государств, включая государства Евросоюза (ЕС) и Великобритании.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.

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