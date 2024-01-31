США исключили из санкционного списка одно российское физлицо

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США исключило из санкционного списка по Российской Федерации одно физическое лицо. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В документе министерства отмечается, что из списка рестрикций исключили гражданина России Алексея Фисуна, предположительно связанного с Совкомбанком. Он был включен в санкционный список в марте 2022 года.

До этого помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Вашингтон намерен ужесточить санкции в отношении России.

19 января сообщалось, что в октябре и ноябре 2023 года турецкие экспортеры стали сокращать поставки в Россию товаров двойного назначения, которые могут использоваться РФ в военных целях. По данным Forbes, турецкие поставщики снизили число поставок в РФ электроники, чипов, оптических прицелов, полупроводников, печатных плат и аппаратуры для связи и навигации. Издание подчеркивает, что сокращение экспорта во многом связано с риском попадания Турции под вторичные санкции Соединенных Штатов и ряда других государств, включая государства Евросоюза (ЕС) и Великобритании.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.