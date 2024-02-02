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США сочли для себя преимуществом проблемы с экспортом продуктов в Сербию

RT: США решили воспользоваться проблемами с экспортом продуктов в Сербию

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У соседних с Сербией стран возникли трудности с поставками продуктов на фоне конфликта на Украине. Эти проблемы сочли для себя преимуществом в США – об этом говорится в докладе Минсельхоза страны, передает RT со ссылкой на документ. В нем подчеркивается, что для американских экспортеров такие проблемы – шанс для выхода на сербский рынок.

«Ввиду воздействия экономического кризиса, возникшего в результате российско-украинского конфликта, на экономику в целом соседние страны ограничены в своей способности поставлять продукты питания в Сербию», — отмечается в докладе.

Своим экспортерам ведомство напомнило, что сербские власти предлагают хорошие возможности для поставщиков сельскохозяйственной продукции из США. В общей сложности в прошлом году с января по октябрь экспорт такой продукции составил $22,6 млн – на 16% больше, чем годом ранее. В числе поставляемых продуктов – миндаль, виски, табак, батат, арахис, семена овощей и другое.

Минсельхоз рекомендует американским экспортерам наладить деловые отношения с дистрибьюторами и воспользоваться сложившейся ситуацией.

Вашингтон уже давно добивается расширения экспорта своих сельхозпродуктов в Сербию, отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. При этом, по его мнению, такие поставки могут стать также политическим инструментом, с помощью которого Вашингтон будет давить» на Сербию.

«Предположим, если они начнут сокращать поставки, это приведет к недостатку питания и вызовет неудовольствие населения, которое будет протестовать против властей. А нынешние сербские власти не устраивают американцев своей независимой политикой», — пояснил эксперт.

Напомним, в 2022 году стало известно, что Сербия экстренно пополняет резервы продуктов питания и топлива на фоне напряженной ситуации на Украине.

Ранее США объявили о запуске в Сербии пиар-кампании для привлечения молодежи к своим проектам.

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