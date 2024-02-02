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В Кремле заявили, что не получали обращений по передаче тел пленных с Ил-76

Песков: Кремль не получал обращений по передаче тел пленных с разбившегося Ил-76

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Администрация президента РФ не получала от украинских властей обращений по поводу передачи тел пленных солдат ВСУ с разбившегося Ил-76. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В администрацию нет», — сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, поступал ли соответствующий запрос.

До этого о том, что Киев обращался к Москве с запросом передать тела военнопленных, заявил представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, Россия не удовлетворила эту просьбу.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск после ракетной атаки. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена. В Минобороны РФ заявили, что воздушное судно сбили зенитными ракетами, запущенными украинскими Вооруженными силами из Харьковской области.

1 февраля Следственный комитет сообщил, что идентифицировал останки людей с самолета.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал преступлением ракетную атаку ВСУ на самолет Ил-76.

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